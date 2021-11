Sono 21 i convocati di Thiago Motta in vista della sfida che vedrà lo Spezia affrontare il Bologna. Torna Kevin Agudelo dopo il lungo stop per infortunio, non ce la fa Verde.



ECCO L'ELENCO COMPLETO

Portieri: Zoet, Zovko, Provedel

Difensori: Reca, Hristov, Bastoni, Salva Ferrer, Amian, Erlic, Nikolaou,

Centrocampisti: Sala, Kovalenko, Maggiore, Agudelo

Attaccanti: Manaj, Podgoreanu, Nzola, Colley, Antiste,Salcedo, Strelec