Sono 23 i convocati di Thiago Motta per la partita di domani contro l'Atalanta. Il tecnico dello Spezia ritrova Martin Erlic dopo la squalifica contro la Lazio, così come convoca anche Mehdi Bourabia e Sher a centrocampo. Ancora assente Mbala Nzola, così come Jacopo Sala non ancora al top dopo l'infortunio.



Portieri: Provedel, Zoet, Zovko.

Difensori: Reca, Hristov, Bastoni, Ferrer, Amian, Erlic, Nikolaou, Bertola.

Centrocampisti: Bourabia, Kovalenko, Kiwior, Maggiore, Agudelo, Nguiamba, Sher.

Attaccanti: Manaj, Verde, Gyasi, Antiste, Salcedo,