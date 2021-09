Il commissario tecnico della Svezia, Janne Andersson ha diramato la lista dei convocati in vista delle sfide che vedranno la nazionale gialloblu affrontare Grecia e Kosovo. C'è Zlatan Ibrahimovic che nonostante non sia ancora a disposizione del Milan è considerato arruolabile dal ct svedese.



In conferenza stampa il ct ha infatti spiegato che: "Ho deciso di selezionarlo perché credo e spero che possa essere coinvolto e contribuire alla causa. Viene da un periodo di infortunio alle spalle, ma sta progredendo continuamente. Ma il punto di partenza è che sarà con noi quando ci riuniremo la prossima settimana".​​



ECCO L'ELENCO COMPLETO

Dahlberg, Nordfeldt, Olsen; Augustinsson, Danielson, Johansson, Krafth, Nilsson, Lindelof, Olsson, Starfelt, Cajuste, Claesson, Ekdal (SAMPDORIA), Eriksson, Forsberg, Ibrahimovic (MILAN), Isacco, Karlsson, Kulusevski (JUVENTUS), Olsson, Quaison, Sema, Svanberg (BOLOGNA), Thelin



Efter en lång skadefrånvaro är @Ibra_official tillbaka i herrlandslaget! — Svensk Fotboll (@svenskfotboll) September 28, 2021