. Il talento è cristallino, i margini di miglioramento sono enormi. Manca ancora quella continuità necessaria per ritagliarsi un ruolo di primo piano all’interno della rosa bianconera. E per ricambiare la fiducia di una società che ha resistito alla tentazione di cederlo la scorsa estate.. Dejan è stato assolutamente determinante per la vittoria contro la Spagna, una prestazione di altissimo profilo sotto tutti i punti vista, con assist per i compagni e giocate risolutive.