La Svizzera inizierà lunedì la preparazione in vista della sfida contro l'Italia, gara che andrà in scena venerdì e sarà decisiva per la qualificazione al Mondiale in Qatar. Ecco l'elenco dei convocati di Yakin:



Portieri: Jonas Omlin (Montpellier), Kobel Borussia Dortmund), Yann Sommer (Borussia M’Gladbach).

Difensori: Manuel Akanji (Borussia Dortmund), Eray Cömert (Basilea), Nico Elvedi (Borussia Mönchengladbach), Ulisses Garcia (Young Boys), Kevin Mbabu (Wolfsburg), Ricardo Rodriguez (Torino), Fabian Schär (Newcastle United), Silvan Widmer (Magonza).

Centrocampisti: Michel Aebischer (Young Boys), Breel Embolo (Borussia Mönchengladbach), Christian Fassnacht (Young Boys), Fabian Frei (Basilea), Remo Freuler (Atalanta), Djibril Sow (Eintracht Francoforte), Denis Zakaria (Borussia Mönchengladbach), Steven Zuber (AEK Atene).

Attaccanti: Mario Gavranovic (Kayserispor), Xherdan Shaqiri (Olympique Lione), Renato Steffen (Wolfsburg), Ruben Vargas (Augusta), Andi Zeqiri (Augusta), Noah Okafor (Red Bul Salisburgo).