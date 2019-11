Il Torino ha diramato la lista dei convocati da Walter Mazzarri per la sfida di questa sera contro la Juventus. Non ci sarà Iago Falque che, in allenamento, ha subito un infortunio alla coscia sinistra; convocato invece Tomas Rincon, in dubbio fino all'ultimo.



PORTIERI - Rosati, Sirigu, Ujkani



DIFENSORI - Aina, Ansaldi, Bremer, De Silvestri, Djidji, Izzo, Laxalt, Lyanco



CENTROCAMPISTI - Baselli, Berenguer, Lukic, Meite, Rincon



ATTACCANTI - Belotti, Millico, Verdi, Zaza