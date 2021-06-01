Convocati Turchia: all'Europeo con Muldur, Ayhan, Demiral e Calhanoglu
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Ecco i convocati della Turchia per l'Europeo:
PORTIERI: Bayindir, Gunok, Cakir
DIFENSORI: Celik, Soyuncu, Ayhan, Demiral, Muldur, Kabak, Radvan Yilmaz
CENTROCAMPISTI: Meras, Yazici, Tokoz, Kahveci, Yokuslu, Kokcu, Tufan, Antalyali, Calhanoglu
ATTACCANTI: Burak Yilmaz, Under, Unal, Omur, Akturkoglu, Dervisoglu, Karaman
PORTIERI: Bayindir, Gunok, Cakir
DIFENSORI: Celik, Soyuncu, Ayhan, Demiral, Muldur, Kabak, Radvan Yilmaz
CENTROCAMPISTI: Meras, Yazici, Tokoz, Kahveci, Yokuslu, Kokcu, Tufan, Antalyali, Calhanoglu
ATTACCANTI: Burak Yilmaz, Under, Unal, Omur, Akturkoglu, Dervisoglu, Karaman
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