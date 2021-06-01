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Ecco i convocati della Turchia per l'Europeo:

PORTIERI: Bayindir, Gunok, Cakir

DIFENSORI: Celik, Soyuncu, Ayhan, Demiral, Muldur, Kabak, Radvan Yilmaz

CENTROCAMPISTI: Meras, Yazici, Tokoz, Kahveci, Yokuslu, Kokcu, Tufan, Antalyali, Calhanoglu

ATTACCANTI: Burak Yilmaz, Under, Unal, Omur, Akturkoglu, Dervisoglu, Karaman