Ecco i convocati dell'Udinese per la gara con lo Spezia: out Arslan per un affaticamento muscolare.



Portieri: Musso, Nicolas, Gasparini.



Difensori: Samir, Prodl, Ouwejan, Ter Avest, Becao, De Maio, Zeegelaar.



Centrocampisti: De Paul, Battistella, Micin, Palumbo, Coulibaly.



Attaccanti: Okaka, Lasagna, Nestorovski, Forestieri, Matos.