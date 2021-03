Il commissario tecnico dell'Uruguay Oscar Tabarez ha diramato una prima lista da 35 giocatori in vista delle gare di qualificazione al Mondiale in Qatar del 2022 contro Argentina e Bolivia. Presenti sei giocatori che militano in Serie A. Si tratta di Godin, Caceres, Bentancur, Vecino, Nandez e Pereiro. Di seguito la lista completa:



Portieri: Muslera, Munoz, Campana, Rochet, Dawson.

Difensori: Godin, Gimenez, Coates, Araujo, Falcon, Caceres, Suarez, Pizzichillo, Vina, Oliveros, Pereira.

Centrocampisti: Arambarri, Torreira, Ugarte, Bentancur, Vecino, Valverde, Gorriaran, Nandez, B. Rodriguez, De La Cruz, J. Rodriguez, Pereiro, De Arrascaeta.

Attaccanti: Rossi, Torres, Gomez, Stuani, Nunez, Suarez.