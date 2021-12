Il Verona perde Barak e Gunter per la partita di questo pomeriggio contro il Venezia: il centrocampista ceco è stato fermato dalla febbre, mentre il centrale ha subito una lesione muscolare di di primo grado del soleo del polpaccio sinistro. Entrambi non figurano tra i convocati per la partita: Pandur, Veloso, Faraoni, Lazovic, Caprari, Lasagna, Ilic, Cetin, Casale, Ceccherini, Ruegg, Berardi, Magnani, Bessa, Dawidowicz, Sutalo, Ragusa, Tameze, Montipò, Simeone.