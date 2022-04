Il tecnico scaligero Igor Tudor ha convocato 23 calciatori per Hellas Verona-Sampdoria, match valido per la 34a giornata di Serie A in programma stasera al Bentegodi. Questo l'elenco completo dei gialloblù:



Portieri: Chiesa, Montipò, Boseggia.



Difensori: Faraoni, Casale, Ceccherini, Gunter, Depaoli, Frabotta, Sutalo, Retsos.



Centrocampisti: Veloso, Barak, Lazovic, Ilic, Bessa, Tameze, Hongla, Praszelik.



Attaccanti: Caprari, Lasagna, Simeone, Cancellieri