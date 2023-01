Sono ventiquattro i calciatori convocati da Marco Zaffaroni per la sfida tra il suo Hellas Verona e l'Udinese, in programma domani sera alla Dacia Arena. Assenti per infortunio Faraoni, Veloso, Henry e Hrustic, oltre a Dawidowicz (squalificato), Gunter e Hongla, entrambi in uscita. Prima chiamata, invece, per il neo-acquisto Ondrej Duda. Di seguito l'elenco completo:



Portieri: Montipò, Berardi, Perilli.



Difensori: Hien, Ceccherini, Magnani, Depaoli, Cabal, Coppola.



Centrocampisti: Zeefuik, Doig, Verdi, lazovic, Terracciano, Duda, Tamèze, Sulemana.



Attaccanti: Lasagna, Djuric, Piccoli, Braaf, Ngonge, Kallon, Joselito.