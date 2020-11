Sono 24 i convocati del tecnico del Verona van Juric per la gara in programma questa sera sul campo del Milan, valida per il settimo turno di Serie A



Portieri: Silvestri, Borghetto, Berardi, Pandur.



Difensori: Dimarco, Lovato, Udogie, Cetin, Ceccherini, Magnani, Dawidowicz, Empereur, Amione.



Centrocampisti: Baràk, Lazovic, Ilic, Terracciano, Tameze.



Attaccanti: Salcedo, Di Carmine, Cancellieri, Zaccagni, Kalinic, Colley.



Infortunati: Günter, Vieira, Faraoni, Rüegg, Favilli, Veloso, Benassi, Danzi.