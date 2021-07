Paquetà è ancora decisivo in Copa America. L’ex milanista - si legge in una nota - ha segnato il gol che ha permesso al Brasile di battere il Perù e di accedere alla finale della competizione sudamericana. I verdeoro conquistano così la seconda finale consecutiva dopo quella vinta del 2019 e sabato affronteranno la vincente della semifinale tra Argentina e Colombia. Mercoledì 7 Luglio 2021 alle 03.00 di notte (ora italiana) l’Argentina ha la chance di giocare la quinta finale nelle ultime 7 edizioni della Copa America (peraltro tutte perse), mentre i Cafeteros non centrano l’obiettivo dal 2001, quando vinsero la finale contro il Messico con gol di Ivan Cordoba. I pronostici Copa America della lavagna scommesse danno Messi e compagni favoriti per il passaggio del turno a quota 1,45, mentre la nazionale di Rueda, pronto a schierare la coppia dell’Atalanta Zapata-Muriel, deve andare contro i pronostici della vigilia per un segno «2» nel testa a testa proposto a quota 2,60. Più alte le offerte sulla lavagna Betaland per il classico «1X2». In questo caso il successo della Seleccion vale 1,84, mentre il pareggio e il segno «2» valgono rispettivamente 3,25 e 4,90.