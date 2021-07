L’Argentina sogna una Copa America che manca dal 1993. L’Albiceleste vuole raggiungere il Brasile in finale ma dovrà superare lo scoglio Colombia; gli analisti danno Messi e compagni come favoriti, con l’«1» fissato a 1,82 mentre i Cafeteros che partono sfavoriti ma non battuti, vedono le proprie possibilità di successo a 4,90, con il pareggio a 3,25. C’è tanta Serie A nel confronto tra le due compagini sudamericane, soprattutto nel reparto offensivo. L’interista Lautaro Martinez proverà a guidare l’attacco dell’Argentina dopo aver segnato ai quarti: un suo gol vale 2,40 volta la posta così come una marcatura di Sergio Aguero, mentre una rete di Messi è proposta a 1,70. Sul fronte Colombia, invece, l’atalantino Duvan Zapata in gol è in quota a 3,70, mentre una rete del suo compagno di reparto Luis Muriel paga 4 volte la posta.