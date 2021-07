La Copa America e Euro 2020 viaggiano in parallelo nonostante ci sia tra loro un oceano di distanza. Se nel Vecchio Continente si va a caccia di chi prenderà il posto del Portogallo nell’albo d’oro, in Sudamerica il Brasile punta deciso a riconfermare il titolo di due anni fa. Secondo gli esperti, infatti, è proprio la Seleçao la grandissima favorita per alzare il trofeo, il decimo della storia, il prossimo 10 luglio al Maracana vista la quota di 1,80. Oltre alla solidità fin qui mostrata, Neymar e compagni si affidano anche alla tradizione che li vuole sempre trionfanti ogni qualvolta il Brasile ha ospitato la manifestazione. Come sempre la principale avversaria dei verdeoro è l’Argentina guidata da un Leo Messi in grandissima forma. L’Albiceleste, 14 vittorie complessive seconda solo all’Uruguay a quota 15, vuole interrompere un digiuno che dura da 28 anni e per farlo si affida, ovviamente, al suo uomo simbolo. Messi che festeggia il primo trofeo importante con la maglia dell’Argentina si gioca a 3,25. Lontanissime tutte le altre formazioni a cominciare dall’Uruguay di Cavani e Suarez. La formazione di Tabarez non riesce a entrare tra le prime quattro da dieci anni, da quando cioè si impose per 3-0 al Paraguay in finale. La Celeste vuole tornare ad alzare un trofeo: farlo quest’anno pagherebbe 12 volte la posta. Leo Messi e Neymar Jr. Sono i due fenomeni, ex compagni di squadra al Barcellona schiacciasassi di Luis Enrique, di Argentina e Brasile i giocatori da battere per vincere il titolo di capocannoniere nella manifestazione. Nessuno dei due ha mai vinto la Copa America e sognano di farlo magari sedendosi anche sul trono dei bomber. Il capitano dell’Argentina, tre gol finora nella competizione, è il grande favorito, secondo gli esperti di Sisal Matchpoint, tanto che si gioca a 2,50. Alle sue spalle si fa largo il numero 10 del Brasile, due reti e altrettanti assist nella fase a gironi, il cui primato tra i bomber è in quota a 4,00. Il podio dei favoriti è chiuso da Edison Cavani, anche lui a segno due volte nelle prime tre gare: il primo trofeo dei bomber in Copa America per il Matador pagherebbe 9 volte la posta.