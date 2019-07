Il Brasile è la prima finalista della Copa America 2019. I verdeoro hanno battuto 2-0 l'Argentina in semifinale con un gol per tempo allo stadio Mineirao di Belo Horizonte, dove 5 anni fa persero 7-1 contro la Germania al Mondiale 2014. Sugli scudi la coppia d'attaccanti Gabriel Jesus e Firmino, autori di una rete e di un assist a testa. Niente da fare per Messi e Lautaro Martinez (ammonito) titolari con Aguero, mentre Dybala è entrato solo a cinque minuti dal novantesimo. In campo anche altri calciatori che giocano in Serie A: Alex Sandro, Allan e Miranda da una parte; Pezzella e de Paul dall'altra. In finale il Brasile sfiderà la vincente dell'altra semifinale (calcio d'inizio alle ore 2.30 italiane di stanotte) tra il Perù e i campioni in carica del Cile.



Nel dopo-gara Messi ha accusato l'arbitro: "Non era all'altezza e non è mai andato al Var, siamo arrabbiati. Abbiamo giocato una grande partita, il Brasile non ci è stato superiore ma qui gestisce tutto. In Copa America è sempre così, sono stanco".