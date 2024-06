Copa America, Cile-Argentina: probabili formazioni, dove vederla in tv e streaming

AFP via Getty Images

si affrontano nella seconda giornata della. Le due nazionali, finaliste nelle edizioni 2015 e 2016, si ritrovano faccia a faccia nella fase a gironi della competizione.Il Cile ha debuttato con uno 0-0 contro il Perù, mentre nell'altra partita del gruppo A l'Argentina si è imposta per 2-0 sul Canada, grazie anche alla rete dell'interista Lautaro Martinez.Di seguito tutte le informazioni su Cile-Argentina:, dove vederla in: Cile-Argentina: 26 giugno 2024

: 03:00 italiane: Sportitalia: Sportitalia, MOLA: Bravo; Isla, P. Díaz, Lichnovsky, Suazo; Nuñez, Erick Pulgar, Davila; Sanchez, Valdes , Vargas.. Gareca.: Martinez; Molina, Romero, Li. Martinez, Acuña; De Paul, Paredes, Mac Allister; Messi, Lautaro Martinez, Di Maria.. Scaloni.- Cile-Argentina si giocherà nella notte tra martedì 25 e mercoledì 26 giugno 2024 al MetLife Stadium di East Rutherford, nel New Jersey (Stati Uniti). Il calcio d'inizio è fissato alle ore 03:00 italiane, ovvero le 21:00 di martedì orario locale.

- Cile-Argentina sarà visibile in diretta tv su Sportitalia, detentrice dei diritti in Italia. i canali di riferimento saranno il numero 60 su Digitale Terrestre e il 5060 su Sky.- Cile-Argentina sarà disponibile anche in streaming attraverso Sportitalia, su sito o app, su una smart tv o un qualsiasi dispositivo mobile (spartphone, tablet). L'alternativa è MOLA, che a sua volta ha acquisito i diritti per la trasmissione della Copa America 2024.