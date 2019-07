Ha ceduto per 0-3 nell’amichevole giocata nove mesi fa. Un passo falso "casuale" secondo gli analisti, che stavolta spingono il Cile nelle semifinali di Coppa America contro il Perù. Entrambe le squadre arrivano alla sfida di Porto Alegre dopo aver vinto ai rigori le partite contro Colombia e Uruguay; a dare la migliore impressione è però stata la Roja (campione in carica), a cui sono stati annullati due gol, mentre il Perù ha fatto muro contro gli assalti dell’Uruguay. Nelle quote Snai è dunque il Cile a partire in vantaggio, a 1,87. Per la Blanquirroja, sempre battuta nelle partite ufficiali disputate dal 2014 a oggi, le chance di vincere al 90’ sono a 4,50, mentre un altro pareggio pagherebbe 3,30. Gli analisti in ogni caso, riferisce Agipronews, puntano su una partita a basso voltaggio di gol: l’Under (massimo due reti complessive) vola a 1,48, per l’Over si arriva a 2,50. Nelle scommesse sui marcatori la prima scelta è ancora Alexis Sanchez, a 3,50, per il veterano Guerrero (il marcatore più prolifico nella storia del Perù) si sale a 4,50.