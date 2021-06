A caccia del decimo successo consecutivo e del primo posto nel girone B. Il Brasile non vuole lasciare nulla per strada in Copa America e punta a blindare il proprio raggruppamento a punteggio pieno: gli esperti danno fiducia alla Nazionale verdeoro, quotata a 1,52 contro la Colombia nella notte italiana di giovedì. A 6,20 si giocano Cuadrado e compagni, mentre il segno «X» - arrivato per ben 6 volte negli ultimi 12 precedenti - paga 4 volte la posta giocata. Inoltre sono ben 9 gli Under 3.5 negli ultimi 10 scontri diretti: un trend che si spezza solamente a 3,65. Neymar vuole portare in trionfo il Brasile, dato solamente a 1,70, ma non solo. Per il fantasista del Psg, già a segno per due volte in questa edizione, c’è anche l’obiettivo di portare a casa il titolo di capocannoniere a quota 3,00, piuttosto nettamente davanti a Lionel Messi che è offerto da stanleybet.it a 5,00. Segue da più lontano il cileno ex Napoli Edu Vargas, dal piede sempre caldo con la Nazionale.