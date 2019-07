La Copa America entra nel vivo con l’attesa semifinale tra Brasile e Argentina, un Superclasico in versione americana molto sentito tra due Nazionali eterne rivali. La posta in palio è la finale, la Selecao è arrivata al match con fatica dopo aver battuto il Paraguay solo ai calci di rigore. Meglio l’Albiceleste, che si è sbarazzata del Venezuela con la vittoria per 2 a 0. Il luogo della sfida è un brutto ricordo per il Brasile, il Mineirao di Belo Horizonte teatro dell’umiliante 1-7 subito dalla nazionale brasiliana nella semifinale mondiale con la Germania di 5 anni fa. Il modo migliore per scacciare quel ricordo è la vittoria e il Brasile ha i bookmaker dalla sua parte: secondo gli esperti di Sisal Matchpoint infatti la nazionale di Tite è nettamente avanti, a 1.85, si sale a 4.50 per il successo argentino, il pareggio nei 90 minuti si gioca a 3.40. Brasile in vantaggio anche nelle quote per il passaggio del turno, a 1.35 contro il 3.20 dell’Argentina. Equilibrio tra gli scommettitori, il 58% ha scelto i brasiliani, il 35% gli argentini.