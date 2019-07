L’altra finalista della Copa America sarà la squadra che uscirà vincente nel confronto tra Cile e Perù. I campioni in carica dopo aver eliminato la Colombia sfidano una nazionale “intrusa” in questa semifinale rispetto a quelli che erano i pronostici della vigilia. Dopo aver superato l’Uruguay ai rigori la Bicolor cerca un’impresa a quota 4,75, mentre Sanchez e compagni sono favoriti a 1,90. Speciale marcatori: Firmino (a 3,00) è favorito su Messi (3,50). L’eterno Paolo Guerrero è pronto a far sognare i tifosi del Perù a quota 4,00, ma il Cile ha Sanchez a 3,25.