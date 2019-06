Brasile con le mani già sul trofeo: questo il pronostico alla vigilia dei quarti di finale della Copa America, che cominciano questa notte proprio con i padroni di casa in campo. Lo squadrone guidato da Tite, che nelle tre partite del girone ha riportato due vittorie e un pareggio e che non ha ancora incassato un gol, è strafavorito nel match contro il Paraguay, che nel girone ha avuto il merito di fermare l'Argentina sul pareggio: nelle quote Stanleybet.it, si legge in una nota, il successo verde-oro plana bassissimo, fino a 1,16, il pareggio al 90' vale 7,50, il colpo paraguaiano sale fino a 15.