Copenhagen-Manchester City: le probabili formazioni, dove vederla in tv e streaming

Copenhagen-Manchester City (calcio d'inizio alle ore 21:00 di martedì 13 febbraio 2024 in diretta su Sky Sport, Now e Mediaset Infinity) è una gara valevole per l'andata degli ottavi di finale in Champions League. Al Parken arbitra lo spagnolo José Maria Sanchez, assistito dai connazionali Raul Cabanero e Inigo Prieto con Cesar Soto Grado quarto uomo, Juan Martinez Munuera e Guillermo Cuadra al Var. In telecronaca Riccardo Trevisani e Andrea Agostinelli su Mediaset, su Sky Nicola Roggero.



LE ULTIME - Guardiola può contare su tutta l'intera rosa a disposizione. Dall'altra parte sono assenti per infortunio Sander, Khocholava, Boilesen e Meling oltre allo squalificato Lerager (ex Genoa), espulso nel finale per doppia ammonizione dopo il gol della vittoria-qualificazione segnato contro il Galatasaray di Icardi. Nella fase a gironi i danesi hanno eliminato anche il Manchester United.



PROBABILI FORMAZIONI



COPENHAGEN (4-3-3): Grabara; Ankersen, McKenna, Diks, Jelert; Mattsson, Falk, Gonçalves; Elyounoussi, Claesson, Achouri. All. Neestrup.



MANCHESTER CITY (4-1-3-2): Ederson; Walker, Stones, Ruben Dias, Aké; Rodri; Silva, De Bruyne, Foden; Alvarez, Haaland. All. Guardiola.