Una gioca in casa e ha vinto facile all’esordio; l’altra ha debuttato con una secca sconfitta ed è vittima di una crisi lunga e complicata. Destini diversi per Brasile ed Argentina in Coppa America, e anche se il torneo è appena cominciato è già aria di verdetti. Il Brasile, dopo aver battuto la Bolivia 3-0, questa notte (2.30 italiane) con un ’altra vittoria contro il Venezuela può già festeggiare il passaggio del turno. Per gli analisti di 888sport.it il risultato non è in discussione, visto che il successo della Seleçao è offerto a un modestissimo 1,13, contro il 25 assegnato ai venezuelani e il 7,85 del pareggio. Si può scommettere, come riferisce Agipronews, sulla possibilità che il Brasile vinca senza subire gol, data a 1,53. O anche che lo squadrone guidato da Tite ribalti un iniziale svantaggio, ipotesi che vale 11 volte la scommessa. Quanto all’Argentina, che secondo Maradona “può perdere anche con Tonga”, se la vedrà domani con il Paraguay. La sconfitta subita con la Colombia, obbliga Messi e compagni a centrare i tre punti. Risultato più che probabile per i trader, che danno l’«1» argentino a 1,42, il pari a 4,35 e l’impresa paraguaiana a 8,00.