È arrivata l'ora della verità: alle 22 italiane, al Maracanà di Rio de Janeiro, il Brasile proverà a dimenticare l'avventura del Mondiale casalingo del 2014. Cinque anni fa, infatti, i verdeoro furono eliminati dalla competizione di casa dopo il clamoroso 7-1 inflittogli dalla Germania che si sarebbe poi laureata campione. Ora, gli uomini di Tite provano a vendicarsi e a far felice la loro gente. Avversario, nella finale di Coppa America, è il sorprendente Perù, reduce dal 3-0 sul Cile in semifinale. Nella sfida ai gironi non c'è stata storia: 5-0 di Gabriel Jesùs e compagni. E stasera? Parola al campo.



PROBABILI FORMAZIONI



BRASILE: Alisson; Dani Alves, Marquinhos, Thiago Silva, Alex Sandro; Casemiro, Arthur; Coutinho, Everton, Gabriel Jesus; Firmino. CT: Tite.



PERÙ: Gallese; Advincula, Zambrano, Abram, Trauco; Carrillo, Tapia; Yotun, Flores, Cueva; Guerrero. CT: Gareca