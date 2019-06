Nei precedenti più recenti il bilancio (due vittorie a testa e tre pareggi nelle ultime sette) è in equilibrio, ma per la sfida di domenica notte in Coppa America tra Uruguay ed Ecuador i bookmaker mettono come favorita la Celeste. A pesare sul giudizio degli analisti 888sport.it è soprattutto il rendimento delle due formazioni nell'ultimo periodo. Tre vittorie di fila per l'Uruguay, due pareggi e due ko per l'Ecuador. Dunque, Cavani e soci viaggiano a 1,75 contro il 5,50 piazzato sugli avversari e il 3,30 sul pareggio. Dell'Uruguay si segnala anche la buona tenuta difensiva, visto che le tre vittorie di fila della formazione allenata da Oscar Tabarez sono arrivate tutte senza subire reti. Un altro successo a zero gol subiti si gioca dunque a 2,55.