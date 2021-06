Inizia a definirsi il tabellone della Coppa America. Nella notte di ieri si è concluso il gruppo B con un risultato inatteso. L’Ecuador ha strappato un punto fondamentale ai padroni di casa del Brasile, perdendo però una delle sue stelle, il centrocampista del Brighton Moisés Caicedo. È proprio Angel Mena (esterno del Club Leon, in Messico) subentrato al suo posto al 17’ minuto, a segnare il gol qualificazione al 53’ , pareggiando la rete di Eder Militao. Sull’altro campo, la grande sorpresa del girone, il Perù di Lapadula dà il colpo di grazia allo sgangherato Venezuela. Finisce 1-0, decide André Carrillo, Venezuela ultimo nel girone ed eliminato. Passano invece come prima il Brasile con 10 punti, come seconda il Perù a 7, come terza una spenta Colombia a 4 e come quarta un deludente Ecuador.



Questa notte si delineeranno gli accoppiamenti. Nel girone A, Argentina, Paraguay, Uruguay e Cile sono già qualificate ai danni della Bolivia ferma a 0 punti. Sono ancora tutte da decidere però le posizioni in classifica.