Non solo Euro 2020, nella notte è proseguita anche la Coppa America con il debutto agrodolce di Lionel Messi: punizione meravigliosa sotto il sette della Pulce a sbloccare la sfida contro il Cile di Arturo Vidal, che conquista un rigore (concesso con il VAR) ma lo sbaglia facendoselo parare da Emiliano Martinez. Non c'è gioia però per Lautaro Martinez, De Paul e Martinez Quarta (tutti titolari), perché sulla respinta del rigore l'ex Napoli Edu Vargas è il più rapido a prendere il pallone e insaccare per l'1-1 con l'Argentina.



Si prende quindi la testa del gruppo A il Paraguay, che in rimonta spazza via 3-1 la Bolivia con la doppietta di Romero.





I RISULTATI



Argentina-Cile 1-1

33' Messi (A), 57' Vargas (C).



Paraguay-Bolivia 3-1

10' Saavedra (B), 62' Kaku (P), 65' e 80' Romero (P).