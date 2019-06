Con il match del Morumbi di Sao Paulo tra Brasile e Bolivia prenderà il via la 46esima edizione della Coppa América. La nazionale verdeoro farà gli onori di casa senza la stella più attesa, Neymar, che il ct Tite ha sostituito con il calciatore dell'Ajax David Neres. L'assenza del miglior talento non spaventa più di tanto il Brasile che su Betaland, si legge in una nota, è favorito a 1,05 all'esordio. Addirittura a 60 volte la posta la vittoria dei boliviani. Argentina-Colombia e Uruguay-Ecuador rappresentano il meglio della prima giornata. Scaloni ha rivoluzionato la rosa, ma l'Albiceleste resta un punto di riferimento nella competizione e per l'esordio è favorita a 2,25, la Celeste comanda da sempre in Sudamerica (15 successi nella competizione) ed è data vincente all'esordio a 1,80