Ha vinto tutte e quattro le partite disputate finora, senza subire neanche un gol. Un cammino praticamente perfetto che spinge l’Algeria nelle quote sul quarto di finale di Coppa d’Africa, in programma oggi contro la Costa d’Avorio. I precedenti dal 2010 a oggi sono in perfetto equilibrio (una vittoria ciascuno e un pareggio), ma sul tabellone 888sport.it il «2» di Mahrez e Bennacer si prende la scena a 2,10. Per gli ivoriani, arrivati al duello dopo il sofferto 1-0 sul mali, la quota è a 4,00, mentre il pareggio al 90’ si gioca a 3,00. In primo piano c’è ovviamente la scommessa su un’altra vittoria dell’Algeria a porta inviolata, un obiettivo a 3,10; negli ultimi tre confronti, comunque, il testa a testa si è chiuso sempre in Goal e Over. Stavolta, come riporta Agipronews, una partita con entrambe le squadre a segno è offerta a 2,17, mentre per tre o più reti complessive si sale a 2,70. Da tenere d’occhio anche la possibilità di uno o più rigori durante l’incontro: almeno un tiro dal dischetto (indipendentemente dalla squadra che lo tirerebbe) è dato a 3,50.