Sono state ufficializzate nella giornata di oggi le date della prossima Coppa d'Africa. La CAF – la Confederazione che gestisce la competizione continentale – ha annunciato che la partita di apertura del torneo è in programma per sabato 13 gennaio 2024 allo stadio Alassane Ouattara di Ebimpe, Abidjan.



Il torneo durerà quattro settimane, e metterà di fronte le migliori 24 Nazionali africane, per poi concludersi ufficialmente l’11 febbraio 2024. Questa sarà la 34esima edizione del torneo, che torna in Costa d’Avorio per la seconda volta dopo essersi tenuto per la prima volta nel Paese nel 1984, quando il Camerun si è laureato campione per la prima volta.



Dopo l’emozionante turno di qualificazione dello scorso fine settimana, sei paesi si sono assicurati un posto per la competizione unendosi ai padroni di casa, la Costa d’Avorio. Si tratta di Algeria, Marocco, Sud Africa, Tunisia, Burkina Faso e dei campioni d’Africa del Senegal.