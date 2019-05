Manca sempre meno alla Coppa d'Africa in programma in Egitto dal 21 giugno al 19 luglio. Tanti talenti da seguire con i riflettori accesi sui giocatori della Serie A. Sono tre gli "italiani" che il ct dell'Algeria Djamel Belmadi ha inserito nella lista dei convocati ufficializzata oggi: l'esterno della Spal Mohamed Fares, il centrocampista dell'Empoli Ismaël Bennacer e l'attaccante del Napoli Adam Ounas. Ecco la lista completa:



PORTIERI: M'Bolhi, Doukha, Oukidja.

DIFENSORI: Mandi, Zeffane, Bensebaini, Halliche, Tahrat, Benlamri, Atal, Fares.

CENTROCAMPISTI: Belkebla, Bennacer, Abeid, Feghouli, Guedioura, Boudaoui

ATTACCANTI: Ounas, Mahrez, Slimani, Brahimi, Bounedjah, Belaili.



Tra gli esclusi c'è il terzino del Napoli Faouzi Ghoulam, che ha rinunciato alla Coppa d'Africa per lavorare e ritrovare la forma migliore dopo gli ultimi infortuni.