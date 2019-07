Terza e ultima giornata di Coppa d'Africa per quanto concerne il Gruppo D: si qualificano alla fase finale della competizione Marocco e Costa d'Avorio, il Sudafrica terzo spera nel ripescaggio, mentre la Namibia viene eliminata. Poker ivoriano con tre assist forniti dal milanista Kessie. Ecco i risultati odierni:



Namibia-Costa d'Avorio 1-4 - 39' Gradel (C), 58' Die (C), 71' Kamatuka (N), 84' Zaha (C), 89' Cornet (C)

Senegal-Marocco 0-1 - 90' Boussoufa (M)