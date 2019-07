I precedenti dicono Algeria, ma le quote sulla finale della Coppa d'Africa, seppure in grandissimo equilibrio, spingono leggermente sul Senegal, lanciato dagli analisti SNAI verso il suo primo trionfo nella manifestazione. La squadra di Aliou Cissé contro i magrebini ha vinto due partite su otto, perdendone quattro, compresa quella nella fase a gironi di questo stesso torneo. Il successo nella gara di domani al Cairo viaggia a 2,75. L'Algeria, nonostante sia ancora imbattuta e abbia un vantaggio nei confronti diretti, sale fino a 2,90, mentre si gioca a 2,80 sul pareggio. Eccezionale la tenuta difensiva di entrambe le formazioni: il Senegal ha subito solo un gol fino a ora, proprio contro l'Algeria che invece ha incassato appena due reti. Il pronostico sul numero di reti, quindi, è notevolmente sbilanciato verso l'Under, ossia su un finale con massimo due marcature complessive, dato a 1,40. Da non escludere, quindi, che la finale possa essere decisa ai calci di rigore, opzione data a 4,75.