Con la vittoria della Costa d’Avorio contro il Mali e il successo ai rigori della Tunisia contro il Ghana si sono chiusi, con vittime illustri, gli ottavi della Coppa d’Africa. In un solo colpo salutano la competizione l’Egitto, la nazionale ospitante e favorita della vigilia, il Camerun campione in carica e il Marocco. Passano il turno invece le sorprese Benin (quattro pareggi finora), il Sudafrica e il Madagascar. Betaland ha quindi rivoluzionato le quote sulla lavagna antepost con il Senegal che ora è favorito per la vittoria a 2,75 e l’Algeria di Mahrez prima alternativa a 4,50. Un po’ staccate dalla coppia di testa la Costa d’Avorio e la Nigeria (a 7,00) e la Tunisia a 8,50. Doppia cifra invece per il Sudafrica a 15, il Madagascar a 30 e il Benin a 40.