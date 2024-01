Coppa d'Asia 2024: squadre, calendario, date, tabellone e dove vederla in tv

Redazione CM

La 18ª edizione della Coppa d'Africa si disputerà in Qatar tra il 12 gennaio 2024 e il 10 febbraio 2024. Si inizierà con la gara inaugurale tra Qatar-Libano e si concluderà con la finalissima al Lusail Stadium. Parteciperanno 24 squadre divise in 6 gironi da 4. Le prime due di ogni gruppo andranno direttamente alla fase ad eliminazione diretta, insieme alle 4 migliori terze. La Coppa d’Asia 2024 non sarà trasmessa in Italia, dato che i diritti televisivi, nel nostro paese, non stati assegnati.



GRUPPI E CALENDARIO -



GRUPPO A



Qatar

Libano

Cina

Tagikistan



Qatar-Libano (12 gennaio, ore 17)

Cina-Tagikistan (13 gennaio, ore 15.30)

Libano-Cina (17 gennaio, ore 12.30)

Tagikistan-Qatar (17 gennaio, ore 15.30)

Qatar-Cina (22 gennaio, ore 16)

Tagikistan-Libano (22 gennaio, ore 16)



GRUPPO B



Australia

India

Uzbekistan

Siria



Australia-India (13 gennaio, ore 12.30)

Uzbekistan-Siria (13 gennaio, ore 18.30)

Siria-Australia (18 gennaio, ore 12.30)

India-Uzbekistan (18 gennaio, ore 15.30)

Australia-Uzbekistan (23 gennaio, ore 12.30)

Siria-India (23 gennaio, ore 12.30)



GRUPPO C



Emirati Arabi Uniti

Hong Kong

Iran

Palestina



Emirati Arabi Uniti-Hong Kong (14 gennaio, ore 15.30)

Iran-Palestina (14 gennaio, ore 18.30)

Palestina-Emirati Arabi Uniti (18 gennaio, ore 18.30)

Hong Kong-Iran (19 gennaio, ore 18.30)

Iran-Emirati Arabi Uniti (23 gennaio, ore 16)

Hong Kong-Palestina (23 gennaio, ore 16)



GRUPPO D



Giappone

Vietnam

Indonesia

Iraq



Giappone-Vietnam (14 gennaio, ore 12.30)

Indonesia-Iraq (15 gennaio, ore 15.30)

Iraq-Giappone (19 gennaio, ore 12.30)

Vietnam-Indonesia (19 gennaio, ore 15.30)

Giappone-Indonesia (24 gennaio, ore 12.30)

Iraq-Vietnam (24 gennaio, ore 12.30)



GRUPPO E



Corea del Sud

Bahrain

Malesia

Giordania



Corea del Sud-Bahrain (15 gennaio, ore 12.30)

Malesia-Giordania (15 gennaio, ore 18.30)

Giordania-Corea del Sud (20 gennaio, ore 12.30)

Bahrain-Malesia (20 gennaio, ore 15.30)

Corea del Sud-Malesia (25 gennaio, ore 12.30)

Giordania-Bahrain (25 gennaio, ore 12.30)



GRUPPO F



Thailandia

Kirghizistan

Arabia Saudita

Oman



Thailandia-Kirghizistan (16 gennaio, ore 15.30)

Arabia Saudita-Oman (16 gennaio, ore 18.30)

Oman-Thailandia (21 gennaio, ore 15.30)

Kirghizistan-Arabia Saudita (21 gennaio, ore 18.30)

Arabia Saudita-Thailandia (25 gennaio, ore 16)

Kirghizistan-Oman (25 gennaio, ore 16)



Ottavi di finale



O1: 1^ gruppo B vs 3^ gruppo A/C/D (28 gennaio, ore 12.30)

O2: 2^ gruppo A vs 2^ gruppo C (28 gennaio, ore 17)

O3: 1^ gruppo D vs 3^ gruppo B/E/F (29 gennaio, ore 12.30)

O4: 1^ gruppo A vs 3^ gruppo C/D/E (29 gennaio, ore 17)

O5: 2^ gruppo B vs 2^ gruppo F (30 gennaio, ore 12.30)

O6: 1^ gruppo F vs 2^ gruppo E (30 gennaio, ore 17)

O7: 1^ gruppo E vs 2^ gruppo D (31 gennaio, ore 12.30)

O8: 1^ gruppo C vs 3^ gruppo A/B/F (31 gennaio, ore 17)



Quarti di finale



Q1: Vinc. O2 vs Vinc. O3 (2 febbraio, ore 12.30)

Q2: Vinc. O1 vs Vinc. O6 (2 febbraio, ore 16.30)

Q3: Vinc. O8 vs Vinc. O7 (3 febbraio, ore 12.30)

Q4: Vinc. O4 vs Vinc. O5 (3 febbraio, ore 16.30)



Semifinali



S1: Vinc. Q1 vs Vinc. Q2 (6 febbraio, ore 16)

S2: Vinc. Q3 vs Vinc. Q4 (7 febbraio, ore 16)



Finale



Vinc. S1 vs Vinc. S2 (10 febbraio, ore 16)