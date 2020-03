La Real Sociedad a distanza di 34 anni dall'ultima volta vola in finale di Coppa del Re, in programma il 18 aprile a Siviglia, dopo il successo per 1-0 sul campo del Mirandes, club di seconda divisione spintosi fino alla semifinale. Decide un rigore di Oyarzabal al 41'. Anche nella gara d'andata la Real si era imposta 2-1. Ora attende in finale la vincente di Athletic Bilbao-Granada.