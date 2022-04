Il Betis Siviglia vince quasi a sorpresa la Coppa del Re 2022, è il suo terzo titolo nella storia della competizione. Gli uomini di Pellegrini si sono imposti all'’Estadio de la Caruja ai calci di rigore contro il Valencia dopo che i tempi regolamentari e supplementari erano finiti sull'1-1.



A passare in vantaggio era stato proprio il Betis all’11’ con il colpo di testa di Iglesias su cross di Bellerin. La risposta dei Murcielagos è arrivata invece alla mezz’ora con di Hugo Duro, liberato da Moriba che trova il gol del pari. L'1-1 regge per tutti i 120 minuti di gioco con il Betis che colpisce due pali, al 43’ con Canales e al 78’ con Juanmi.



Decisivi i calci di rigore dove il Betis si impone per il 6-5 grazie all'errore di Musah e al successivo tiro della vittoria di Miranda.