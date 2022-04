Dopo la clamorosa vittoria del Cadice sul campo del Barcellona ieri sera, laoffre oggi altre tre partite: si parte alle 19 con, gara importantissima per la lotta salvezza: gli ospiti sono ultimi con il Levante, i locali galleggiano appena 4 punti sopra. Il menu prosegue con ilche ospitaalle 21 per continuare a inseguire la zona Champions, e infine alle 21:30,si giocano, in special modo gli uomini di Emery, le ultime chanches di qualificazione europea passando per il campionato.