Sta vivendo una stagione difficile e in campionato è pericolosamente vicino alla zona retrocessione. L’Athletic Bilbao, però, ha ritrovato ritmo e risultati: è in serie utile da cinque partite (tre vittorie e due pareggi) e il trend positivo lo rilancia in vista dell’andata degli ottavi in Coppa del Re. Nella sfida di domani al San Mames contro il Siviglia, secondo in Liga, pesano anche i precedenti più recenti: i baschi hanno vinto gli ultimi tre scontri diretti giocati nel loro stadio. Nella valutazione degli analisti Microgame, dunque, partono in leggero vantaggio e il successo nel prossimo match, riferisce Agipronews, vale 2,55. Si sale invece a 2,80 per gli andalusi, il pareggio viene offerto a 3,15. Sempre dall’archivio dei precedenti: due delle ultime tre vittorie dei baschi al San Mames sono arrivate con il risultato di 3-1, un finale che replicato domani pagherebbe 22 volte la scommessa.