Ritorno degli ottavi di finale di Copa del Rey in Spagna, con tre partite in programma in questo mercoledì: sorpresa al Wanda Metropolitano, dopo l'1-1 dell'andata l'Atletico Madrid (prossimo avversario della Juventus in Champions League) fa 3-3 con il Girona e viene eliminato! Sconfitta indolore per il Siviglia in casa con l'Athletic Bilbao, come anche per il Real Madrid che il 3-0 dell'andata cade 1-0 in casa del Leganes.



h. 19.30

Atletico Madrid-Girona 3-3 (Girona qualificato)

12' Kalinic (A), 37' Valery Fernandez (G), 14' st Stuani (G), 21' st Correa (A), 39' st Griezmann (A), 43' st Doumbia (G).



h. 20.30

Siviglia-Athletic Bilbao 0-1 (Siviglia qualificato)

32' st Guruzeta (A).



h. 21.30

Leganes-Real Madrid 1-0 (Real Madrid qualificato)

30' Braithwaite (L).