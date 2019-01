Il Barcellona rischia la squalifica in Coppa del Re. Il Levante ha annunciato che, seppur fuori tempo massimo, presenterà un ricorso nei confronti del club catalano perché settimana scorsa nell'andata degli ottavi di finale ha schierato un calciatore squalificato. Si tratta del 19enne difensore Chumi (titolare fino al 58' prima di essere sostituito da Lenglet), che aveva rimediato un turno di squalifica col Barcellona B. Il Levante sostiene che quella sanzione si applicava anche alla prima squadra blaugrana e dunque Chumi sarebbe stato schierato irregolarmente da Valverde. Il Barça si difende citando una circolare di novembre della Federcalcio spagnola, in base alla quale il giovane difensore avrebbe dovuto scontare la squalifica esclusivamente con la seconda squadra in Segunda B, la terza divisione spagnola.



Spagna - Coppa del Re (ritorno ottavi di finale)



Real Sociedad-Betis 2-2 (andata 0-0)

37' Canales (B), 40' Zubeldia (RS), 62' Merino (RS), 70' Moron (B)



Espanyol-Villarreal 3-1 (andata 2-2)

34' rig. Piatti (E), 37' rig. e 74' Borja Iglesias (E), 42' Chukwueze (V)



Barcellona-Levante 2-0 LIVE (andata 1-2)

30' e 31' Dembelé (B)