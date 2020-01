Va sotto, rischia di subire il secondo gol e può festeggiare per il passaggio agli ottavi di finale di Coppa del Re soltanto in pieno recupero il Barcellona, che deve ringraziare la doppietta di Griezmann per battere in rimonta l'Ibiza (terza serie spagnola).



Vittoria esterna anche per il Real Madrid - al 18esimo risultato utile consecutivo - che prevale per 3-1 sul campo dell'Unionistas grazie agli acuti di Bale e Brahim. Avanzano pure Valencia, Villarreal, Athletic Bilbao e Real Sociedad. Fuori il Villarreal del "Fenomeno" Ronaldo, eliminato dal Tenerife.