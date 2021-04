L'ennesimo capitolo di una sfida che ormai sembra infinita.tornano ad affrontarsi dopo la vittoria dei baschi in Supercoppa, nell', presso ​lo Stadio de la Cartuja di Siviglia, le squadre disi scontrano nella. Una rivincita a poche settimane di distanza per l'Athletic, fresco di sconfitta nella finale della stagione 2019/2020, contro i rivali della Real Sociedad, ma anche per il Barça. Match fondamentale per i blaugrana, terzi in campionato e già eliminati dalla Champions League. ​E' dal 1984 che l'Athletic Bilbao non vince la Coppa del Re e da allora ha subito quattro sconfitte nella finalissima; alll'opposto il Barcellona, capace di conquistare recentemente il trofeo quattro volte consecutive tra il 2015 e il 2018. Messi e compagni sono riusciti a raggiungere l'atto finale rimontando il 2-0 nella semifinale d'andata persa contro il Siviglia con un 3-0 ai supplementari nel ritorno, mentre i baschi hanno eliminato il Levante nei tempi extra di ritorno con un complicato 2-1 (andata 1-1).Unai Simón; De Marcos, Yeray (dal 66' Nunez), Inigo Martínez, Balenziaga, Berenguer (dal 54' Vesga), Unai López (dal 66' Berchiche), Dani García, Muniain (dal 46' Lekue), Raúl García, Williams (dal 66' Villalibre).Ter Stegen; Mingueza, Piqué, Lenglet, Dest, De Jong, Busquets, Pedri, Jordi Alba, Messi, Griezmann​59' Griezmann (B), 63' de Jong (B), 68' e 73' Messi (B)Jordi Alba fa la sponda per il numero 10 che anticipa tutti e piazza un rasoterra sul primo palo, che buca le mani a Unai SimonL'argentino semina il panico nell'area avversaria con una serpentina e infila Unai Simon sul palo lontano. gran gol.Pennellata di Jordi Alba per il compagno che da vero rapace di area colpisce da due passi di testa in tuffo, anticipando il marcatore.Questa volta il francese non sbaglia il tap-in sullo splendido cross di de Jong, catalani avanti.Ancora Unai Simon, miracolo questa volta su Busquets.Subito Barcellona pericolosissimo: Griezmann sfiora il gol, miracolo di Unai Simon sul tap in del francese.Finisce il primo tempo.Altra palla gol per Messi, il Barcellona ha grande spazio tra le maglie della difesa basca.Anche Inigo Martinez vicino alla rete, la sua scivolata è però tardiva per impattare il pallone.Palo clamoroso del Barcellona con De Jong! Lancio millimetrico in area per Messi che a memoria scarica sul compagno lesto a lasciar partire un diagonale, solo legno.Messi subito vicino al gol, salva clamorosamente Unai Simon.