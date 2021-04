Secondo il Corriere dello Sport su Lautaro Martinez c'è un giallo relativo ai diritti d'immagine. Se nel 2018 l'Inter ha acquistato il 50%, infatti, l'altra metà appartiene a una società vicina a Zarate e Yaque, ormai ex agenti del calciatore .Se nel 2018 l'Inter ha acquistato il 50%, infatti, l'altra metà appartiene a una società vicina a Zarate e Yaque, ormai ex agenti del calciatore. Ci sarebbe - scrive il quotidiano romano - anche una penale altissima in caso di rottura di questo contratto. C’è chi parla addirittura di 20 milioni di euro.