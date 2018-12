Sedicesimi di finale di Copa del Rey e sette partite in programma in questo mercoledì, che vedono protagonisti gli ex attaccanti del Milan: Kalinic segna nel poker dell'Atletico Madrid, André Silva sbaglia dal dischetto ma ribadisce in rete per la vittoria del Siviglia, Bacca fa doppietta nella goleada del Villarreal. Due gol con il Barcellona anche per Denis Suarez, accostato proprio ai rossoneri.



h. 19.30



Atletico Madrid-Sant Andreu 4-0

3' st Lemar (AM), 8' st Kalinic (AM), 11' st Correa (AM), 36' st Vitolo (AM).



Girona-Alaves 2-1

17' st autogol Alcala (A), 29' st Granell (G), 34' st Portu (G).





h. 20.30



Real Sociedad-Celta Vigo 2-0

11' Oyarzabal (RS), 27' Januzaj (RS).



Siviglia-Villanovense 1-0

4' st André Silva (S).



Villarreal-Almeria 8-0

23', 30', 36' e 2' st Ekambi (V), 45+2' e 37' st Bacca (V), 23' st Moreno (V), 45' st Raba (V).





h. 21.30



Barcellona-Leonesa 4-1

18' Munir (B), 26' D. Suarez (B), 44' Malcom (B), 10' st Sene (L), 25' st D. Suarez (B).



Valladolid-Maiorca 2-1

3' st Prats (M), 4' st Plano (V), 44' st Verde (V).