Ecco i risultati dei 32esimi di finale di Coppa del Re, con tutte le partite giocate oggi:



Cacereno-Eibar 1-2 - 64' Torres (C), 79' P. Leon (E), 93' aut Delgado (E)

Escobedo-Siviglia 0-5 - 7' L. de Jong (S), 38' Nolito (S), 57' Ocampos (S), 75' Vazquez (S), 91' O. Torres (S)

San Sebastian Reyes-Espanyol 0-2 - 46' Calleri (E), 85' De Tomas (E)

Unionistas-Deportivo La Coruna 2-1 dcr - 63' Andres (U), 82' Borja (D)

Ceuta-Real Sociedad 0-4 - 55' e 61' Sangalli (R), 56' Januzaj (R), 66' Barrenetxea Muguruza (R)

Jaen-Levante 1-2 dcr - 32' S. Leon (L), 82' Martin (J)

Merida-Celta Vigo 1-4 - 22' e 59' S. Mina (C), 30' P. Sisto (C), 39' rig. Poley (M), 48' rig. Mendez (C)

Barakaldo-Vallecano 0-2 - 14' Pozo (V), 81' Piovaccari (V)