La Coppa di Francia regala sorprese: Al quarto turno della competizione favola Saint-Pierroise, squadra dell'Isola della Riunione, in trasferta dall'oceano Indiano occidentale. Di seguito risultati e marcatori:



Bayonne-Nantes 0-2 - 13' Coulibaly (N), 94' Abeki (N)

Fabregues-Paris FC 0-2 - 17' Armand (P), 95'

Guichen-Caen 1-2 - 10' Gioacchini (C), 26' Rivierez (C), 78' Manounou (G)

Niort-Saint-Pierroise 1-2 - 59' Hubert (S), 63' aut. Randrianarisoa (N), 76' Ponti (S)

Versailles-Granville 1-2 - 15' rig. Louvet (V), 21' Lamrabette (G), 70' Mouaddib (G)

Le Portel-Strasburgo 1-4 - 3' Corgnet (S), 35' Bultel (L), 60' e 64' Zohi (S), 86' Lebeau (S)

Monaco-Reims 2-1 - 61' e 95' Keita (M), 69' Munetsi (R)

Stade Briochin-Gonfreville 1-2 dcr - 56' rig. Bloudeau (S), 89' Mendy (G)

Tours-Nimes 2-3 dcr - 24' Briancon (N), 38' Da Silva (N), 51' rig. Ripart (N), 64' Camara (T)