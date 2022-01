Coppa di Francia amara per il Paris Saint-Germain, già fuori agli ottavi di finale: ai quarti vola il Nizza dopo i calci di rigore. Nonostante la presenza in campo di Messi e Icardi (Mbappé entrato dalla panchina), la sfida non si sblocca dallo 0-0 e si protrae ai calci di rigore: il cucchiaio di Dante a Donnarumma e soprattutto l'errore di Xavi Simons, il cui penalty viene parato da Bulka.



PSG-Nizza 0-1 dopo i rigori